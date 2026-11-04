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揚秦上季 EPS 1.42元 強攻品牌
揚秦（2755）董事會昨（4）日通過第3季財報，單季稅後純益0.67億元，年增1.47%，創歷史次高紀錄，第3季每股純益1.42元。累計前三季稅後純益2.02億元，年增18.81%，均創同期新高。
揚秦總經理林麗玲表示，第3季主要受惠於暑假旺季、父親節、七夕及中秋節等節慶聚餐商機帶動，旗下品牌「麥味登」與「涮金鍋」營運規模持續成長，單季營收再創歷史新高的佳績，凸顯品牌實力。接下來，以直營為主的「涮金鍋」為迎接秋冬火鍋旺季，9月別在桃園市八德區、蘆竹區與新北市新莊區開出三家門市，預期將為第4季營收帶來強勁動能。
展望後市，林麗玲表示，麥味登繼上半年掀起市場話題的「蛋白堡」熱賣後，第4季持續進軍健康市場。
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