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視陽上季 EPS 6.32元 創單季新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北報導

視陽（6782）昨（4）日公布第3季財報，單季稅後純益3.98億元，年增55.62%，每股純益6.32元，創單季歷史新高。累計前三季稅後純益9.30億元，年增46.26%，每股純益14.77元，創同期新高。

視陽第3季獲利成長，除本業營運增溫，也受惠匯兌收益3,700萬元，加上馬來西亞擴產投資抵減降低所得稅費用，帶動稅後純益增幅優於營收。單季毛利率46.67%，年增0.45個百分點；營業利益率27.57%，年減2.2個百分點。公司表示，主要是台灣新彩拋系列上市，推銷費用較集中於當季，全年費用率仍相對穩定。

展望後市，視陽表示，亞洲矽水膠彩拋需求強勁，加上擴產帶動歐美出貨回升，第4季營收可望優於第3季，單月營收仍有挑戰今年高點的機會。同時，公司延續擴產計畫，明年第1季月產能將進一步提高至7,500萬片，支應客戶需求。

公司指出，今年日本、中國市場的矽水膠彩拋銷售表現亮眼。以前三季累計來看，日本市場年增率最高，且因營收占比最大，對整體業績成長的貢獻較顯著；若看第3季單季，美國市場成長幅度居首，其次為日本、中國。

歐美出貨回升主要受惠產能開出。公司表示，上半年產能供不應求，優先供應亞洲矽水膠彩拋客戶，歐美以透片為主的訂單因此受到排擠。隨著下半年新增產能陸續到位，排程彈性提高，帶動歐美訂單出貨增加。

視陽唯一生產基地位於馬來西亞，月產能由第2季的5,500萬片，於第3、4季逐步提高至6,300萬片。新增產線以彩片為主，也可生產透片，有助依客戶需求彈性調度。

所得稅 馬來西亞 營收

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