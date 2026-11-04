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駐龍上季 EPS 2.92元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
駐龍近六季營運概況
駐龍近六季營運概況

駐龍（4572）昨（4）日公布第3季財報，稅後純益為1.17億元，年增2.63倍，每股純益（EPS）為2.92元。展望營運前景，法人指出，美國聯邦航空總署（FAA）逐步放寬波音737Max的生產上限，有利駐龍營運動能持續增強。

法人指出，身為飛機結構全製程零件製造商的駐龍，擁有美國波音、法國賽峰（Safran）等主要航太大廠認證。去年因波音罷工事件等影響，客戶處於庫存去化的階段，加上新台幣匯兌大幅升值，以致營運處於低檔。

今年受惠波音交機轉為穩定成長，客戶拉貨趨於積極，營運逐步攀升；以第3季來看，單季營收為1.98億元，相較去年同期的1.6億元，成長23.8%；毛利率並由去年的29.2%提升為36.5%，進而挹注單季獲利達1.17億元，每股純益為2.92元；累計今年前三季稅後純益達1.91億元，比去年同期的0.79億元，成長1.4倍，每股純益4.78元。

展望前景，法人認為，FAA已逐步放寬波音737Max的生產上限，預期波音公司整體交機量將持續穩定成長，加上部分新單的挹注下，駐龍營運動能增強可期。

面對整體航太產業受到全球航空公司機隊汰舊換新需求推動，長期訂單穩健，駐龍考量主要客戶對於零組件委外的需求穩健擴大，先前向台糖承租高雄仁武產業園區土地，投資約6.7億元進行擴建三廠計畫，目前已完成第一期。

另外，根據波音公司發布的「商業市場展望」報告， 全球航空公司在未來20年內將需要4.36萬架以上的新飛機。這項龐大的需求反映出全球航空客運量預計每年將增長約4%，並推動全球商用機隊規模在20年內翻倍至近5萬架飛機。

同時，空中巴士也將未來20年的全球商用機交付預期上調2%，顯示航空運輸業具備長期成長的韌性。其中，預估在2025至2044年間，全球將交付4.34萬架商用飛機，包含4.24萬架客機與970架新製貨機。

而單走道飛機如A320neo家族與波音737 MAX仍為主力，預估未來20年需求達3.4萬架，占總數近八成，其中56%將是新增運力。兩大飛機製造商對於飛機零組件需求長期看俏，有助駐龍營運增長。

EPS 波音 法人

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