就市論勢／IC設計、記憶體 題材夯

盤勢分析

台股近期波動急速放大，多個交易日高低落差千點，指數也自49,968點回測至41,855點。市場在美國期中選舉、科技股估值調整與融資追繳壓力交織下，恐慌情緒快速升溫。

從歷史經驗觀察，劇烈下跌後最值得注意的，不是指數何時出現第一根紅K，而是融資斷頭賣壓是否充分宣洩。無論是2020年疫情衝擊、2022年跌勢、2025年關稅風暴，或是今年7月韓股去槓桿，市場都曾在初步反彈後再度探底，直到融資明顯減少、被迫賣出的籌碼逐步出清，才形成較有延續性回升。

此次台股雖已出現大幅回檔，融資去化程度卻仍須觀察，對比7月修正時融資大減1,374億元幅度，目前融資仍有去化空間。因此現階段不宜把單日急漲等同趨勢翻多，但也不應在恐慌之下不分基本面地砍出持股。

值得注意的是，台、美股已有若干初步止跌線索。首先，美國10年期公債殖利率從高檔回落至5%之下，降低市場對科技股估值遭持續壓縮的疑慮；其次，國際油價走弱，有助舒緩通膨及利率壓力；第三，CNN恐懼與貪婪指數進入高度恐懼區域，反映市場悲觀情緒已相當集中。這三項訊號同時出現，往往意味股價已逐步接近波段較具吸引力區間。

投資建議

資本支出增加不必然等同企業營運惡化，仍須區分短期現金流壓力與中長期需求擴張。若雲端服務商持續投入AI伺服器、晶片、網路傳輸及電力基礎設施，台灣供應鏈仍有機會受惠。

選股應從單純追逐AI題材轉向訂單能見度、產能瓶頸、定價能力與獲利品質。台積電與先進封裝、IC設計、記憶體、散熱、載板及高速傳輸等供應鏈，可依財報與籌碼變化分別檢視。