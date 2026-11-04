富邦媒財報／第3季每股賺2.21元持續深化會員經營 本季看好旺季效應

momo富邦媒（8454）4日召開董事會並公布2026年第3季財報，單季合併營收達263億元，季減4%，年增7.1%；營業利益7.2億元，季減9%，年增11.1%；每股純益2.21元。第3季受惠1P自營零售精準行銷、mo店+平台商品供給擴充，以及momo Ads廣告業務持續成長，營收與營業利益同步提升。隨雙11檔期展開，momo進一步整合品牌商品、會員回饋與智慧物流資源，承接第4季消費旺季需求。

累計前三季合併營收799.8億元，年增3.8%；營業利益22.9億元，年增4%，每股純益7.02元。momo持續以零售與平台雙引擎擴大交易規模，同時透過廣告變現與訂閱會員經營，深化平台收益來源。

第3季1P自營零售持續深化品牌合作，結合精準行銷，帶動有購會員數與轉換率同步提升；mo店+平台則透過擴充商品供給與優化商家治理，滿足更多元的長尾消費需求，單季商品交易總額（GMV）持續雙位數成長，共同帶動整體交易規模擴大。

此外，momo Ads第3季營收亦維持雙位數成長，透過廣告演算法與投放工具優化，協助品牌及商家提升投放效率，並提高廣告客戶平均收入與平台變現效率，持續擴大高毛利廣告業務的貢獻。

進入第4季，momo旗下訂閱制服務moPro於10月改版，透過降低訂閱門檻與升級回饋機制，帶動訂閱會員規模明顯擴大，為雙11檔期深化會員經營。隨《雙11 Super寵愛你》活動展開，momo集結上萬家品牌，整合商品優惠、mo幣回饋、AI推薦及智慧物流服務，從選購到配送串聯消費體驗，協助品牌夥伴掌握年度購物旺季商機。平台將持續透過商品供給、會員權益與服務體驗的整合，提升消費者選購意願與購物頻次。