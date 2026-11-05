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高興昌賣藥華藥股 收益豐
高興昌（2008）昨（4）日公告，處分上市生技公司藥華藥股票35.3萬股，平均每股成交價格930.02元，交易總金額3.28億元，處分利益約6,139萬元，將為公司業外收益帶來正面挹注。
根據高興昌公告，此次處分藥華藥股票交易期間，自2025年11月5日至2026年11月4日。以交易金額與處分利益推算，這批股票原始帳面成本及相關差額約2.67億元，平均每股約756元，與出售均價930.02元相比，有相當可觀投資收益。
高興昌表示，此次處分股票主要目的為調整投資組合，交易對象與公司並無關係，相關交易經董事長核決。
值得注意的是，這筆交易總金額占高興昌最近期財報總資產比率達42.36%，占歸屬母公司業主權益比率達90.37%，顯示處分相對公司財務體質相當顯著。
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