中鋼鋼板下季接單看旺

中鋼（2002）昨（4）日與鋼板業會議，透露鋼板產品需求強勁，今年訂單已經滿載，明年第1季接單預期供不應求，呼籲業者及早規劃採購，避免農曆春節期間庫存不足。

價格方面，中鋼表明，鋼板漲價對下游用戶是雙面刃；行情上漲時，既有庫存可以創造價差收益，但庫存銷售完畢後，新進貨成本將水漲船高，如果過度保守只著眼短期價格變化，反而可能錯失適當備料時機。

中鋼主管指出，今年第4季鋼板訂單已經滿載，近期開放明年預訂單後，已有不少業者提前規劃採購，由於明年農曆春節時間較晚，下游業者須提早安排備料，加上中鋼年底有鋼板工場歲修，呼籲客戶儘早下單，確保後續加工與交貨需求。

另一方面，會中部分鋼板切割業者對價格提出不同看法，認為中鋼一級板及次級板報價明顯高於國內外市場行情，增加下游加工及銷售壓力。以AP板為例，連續調漲後，出廠價已逼近每公噸2.7萬元，但AP板屬於無材證產品，市場進口價格約2.6萬元區間，與會業者期待中鋼鋼板新價漲勢放緩，以免價格優勢縮小，對鋼板切割業者形成壓力。