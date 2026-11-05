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富世達目標價衝2,910元 大和上調2026-2028年EPS估值

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
大和資本證券看富世達
大和資本證券看富世達

富世達（6805）3日法說會後，大和資本證券發布報告指出，富世達第3季多項財報數據優於法人預期，且2027年前景持續看多，因此上調2026-2028年預估每股稅後純益（EPS），並將目標價從2,615元上調至2,910元，重申「買進」評等。

富世達第3季營收為45.02億元，季增20.4%、年增26.2%，歷史新高，符合大和預估及彭博資訊統計的市場共識；毛利率38%，高於今年第2季的34%、去年同期的27.7%，同樣創歷史新高，高於大和預估的34.3%及市場共識的36.5%，主要受惠於製造流程改善及產品組合優於預期。

富世達第3季營業利益率32.4%，高於今年第2季的27.9%及去年同期的22.2%，再創歷史新高，優於大和預估的28.9%及市場共識的31.2%，主要受惠費用控制較佳；稅後淨利12.42億元，較大和預估及市場共識分別高出15.9%與6.5%；第3季EPS為18.11元創新高。

在富世達產品組合中，伺服器占81.6%（年增92.7%）、折疊手機占15.4%（年減 53.1%）、筆電占4.5%（年減28.1%），其他產品占0.6%（年減10.8%）。

大和指出，富世達伺服器營收占比在今年第1季達56.4%，第2季為54.9%，第3季大幅提高到81.6%。

隨富世達繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）專案今年下半年開始放量，預期2027年營收展望將較2026年更強勁，且毛利率同步擴張。

大和預期，富世達受惠液冷滲透率提升、每個機櫃快接頭出貨量增加，以及快接頭規格升級帶動平均售價成長，今年營收可望年增40.3%，2027年營收進一步成長59.2%。

大和看好富世達的營收、毛利率與營益率展望，將富世達2026-2028年EPS預估調升9%-29%，分別調高到64.27元、108.34元、148.85元，並因此調高目標價。

大和對於富世達2028年的預估EPS比市場共識高出8%，主要是因為大和更看好富世達的營收前景。

富世達 目標價 法說會

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