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啓碁財報／前三季大賺一個股本 每股純益10.1元
網通大廠啓碁（6285）4日董事會通過第3季財報，單季每股純益4.35元，累計前3季大賺一個股本，每股純益10.1元，單季營收、獲利創歷史單季新高，累計前3季營收、獲利均同期新高。
啓碁第3季營收486.96億元，季增23.5%，年增77.9%，毛利率12.23%，低於上季13%，高於去年同期12.12%，歸屬母公司業主淨利20.9億元，季增28.3%，年增214.4%，每股純益4.35元，
累計前3季營收1,172.9億元，年增40.9%，毛利率12.87%，高於去年同期11.96%，歸屬母公司業主淨利為48.5億元，年增133.8%，每股純益10.1元，營收、獲利均創歷史同期新高。
啓碁將於5日舉行線上法說，說明最新財報以及未來展望。
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