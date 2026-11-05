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亞光前三季 EPS 5.98元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（4）日公布第3季稅後純益8.39億元，為同期新高，季增56%，年增61%，每股純益3元；前三季稅後純益16.7億元，年增8%，每股純益5.98元，已達去年全年獲利91%。

展望本季，亞光表示，繼續加速AR／VR、Metalens及AI應用產品研發，發揮以AI為主軸多元產品效益；包括運用直接奈米壓印Metalens先進技術、稜鏡、準直鏡跨入CPO領域。

亞光並看好，人形機器人已成為AI大規模落地的重要載體，將全面推廣人形機器人鏡頭，展現玻璃加塑膠鏡頭（G+P）優勢，掌握實體AI發展關鍵商機；此外，拓展市場至數據中心，並以AI資料中心液冷散熱技術，克服AI資料中心日益增長的熱管理挑戰。

亞光董事長賴以仁日前表示，CPO相關應用包括稜鏡及準直鏡是亞光的強項，亞光在CPO應用不會缺席，相關產品已送樣，預計明年有望貢獻業績；人型機器人目前亦已送樣，主攻美國、日本等客戶。

亞光前十月營收220.83億元，年增13.4%，輕便型數位相機為主要成長動能之一，賴以仁表示，今年整體出貨量有望超越400萬台。他強調，由於輕便型相機訴求輕薄，又有光學變焦效果，受年輕人喜愛，成為近年營運一大動能。

亞光 EPS 奈米

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