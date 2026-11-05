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jpp 業績 寫最強10月 亞馬遜、Google大單加持+新產能挹注

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI機構件大廠jpp-KY（5284）昨（4）日公告10月合併營收3.88億元，為歷年最強10月；前十月合併營收39.42億元，年增30.9%，創同期新高。隨著客戶拉貨力道續強與新產能開出挹注下，後市看俏。

法人指出，jpp目前手握亞馬遜與Google大單，隨著大客戶持續衝刺AI基建，jpp出貨暢旺，今年整體業績表現可期；明年新產能陸續開出，預料營運動能會比今年更強勁，展望樂觀。

jpp結算，10月營收月增約0.5%。展望未來，jpp董事長鍾國松曾指出，未來隨著電網改善、AI機櫃逐步恢復動能，能源產品與AI機構件將形成強大的相輔相成效應，隨著公司在泰國的新產能陸續開出，有信心業績表現愈來愈好。

據悉，jpp目前正在擴建2.2萬坪全新廠房，同時，為因應後續AI訂單需求，預計將引進500噸、400噸的沖壓機殼，估計今年沖壓產能將較去年增長30%以上，目前訂單能見度已直達年底，業績全年高成長無虞。

jpp除已切入AI機櫃外，也成功布局AI電源相關機構件市場商機，目前相關機構件正積極交付給電源管理大廠客戶，第4季起已正式進入大規模量產出貨階段，挹注下半年營運成長。

jpp位於泰國北欖府的生產基地鄰近關鍵戰略合作夥伴，具備地利與即時供貨優勢。隨著全球資料中心對穩定供電與散熱效能要求日益嚴苛，jpp除提供通用型與AI伺服器機櫃，亦全面布局電源櫃、備援電池模組及伺服器機殼、機箱機構件。

jpp航太布局同步報捷，成功通過國際航空巨頭空中巴士（Airbus）關鍵特殊製程驗證，取得Airbus A350駕駛艙結構件超過20項航太專業製程認證。

業績 營收 亞馬遜

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