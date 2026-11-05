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研華Q4營收再拚新高 明年營運挑戰高雙位數增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
研華嵌入式事業群總經理張家豪。聯合報系資料照
研華嵌入式事業群總經理張家豪。聯合報系資料照

工業電腦龍頭研華（2395）昨（4）日舉行法說會，看好本季營收有望續寫新猷，在美國、中國大陸及歐洲等三大市場需求強勁帶動下，2027年業績力拚高雙位數增長。

研華嵌入式事業群總經理張家豪透露，美國、中國大陸及歐洲等三大市場合計貢獻營收逾七成，三大區域訂單出貨比（B／B值）都超過1.5，以北美2.12最出色，歐洲、中國分別為1.52及1.5，顯示整體接單動能保持強勁；台灣、日本、韓國接單狀況也相當好 ，將陸續顯現在本季及明年營運。

研華法說會重點
研華法說會重點

研華基於美元兌新台幣平均匯率1：31.8的假設，預估本季營收9.7億美元至9.9億美元（約新台幣308.46億元至314.82億元）；毛利率估介於36%至38%，營益率估介於18%至20%。

就研華端出的本季財測來看，單季營收較上季微幅下滑，較去年同期成長逾七成，惟研華對本季營收持續寫新猷仍具信心。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙說明，研華10月營收再創新高，即便釋出的第4季財測營收略低於第3季，但實際狀況仍有機會繳出成長的成績單，主因研華財測通常比較中性偏保守；其次，本季許多海外分公司將在12月過耶誕假期，預期工作天數較少所致。

張家豪強調，對2027年營運樂觀看待，預期既有業務及新事業將持續向上，內部預估營收將高雙位數成長。

從產業別來看，既有客戶對AI算力，或邊緣AI需求持續提升，半導體設備自動化、醫療等貢獻看增；新事業方面，機器人、新能源、強固型裝置等成長動能強勁。

研華日前公布第3季營收324.4億元，季增24.2%，年增82.5%；毛利率36.7%，季減1個百分點，年減2.2個百分點；營益率20.9%，季增1.3個百分點，年增5.7個百分點；稅後純益62.18億元，季增37.6%、年增124.8%，單季營收、獲利都再寫新猷，每股純益7.15元。

研華 營收 張家豪

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