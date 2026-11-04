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台指期 均線偏空

經濟日報／ 記者周克威整理

近期外資在現貨市場連續數個交易日呈大幅調節，自10月29日賣超688億元起，至昨（4）日單日調節達1,499億元，期貨淨空單亦高踞9萬口之上，11月4日更攀升至93,647口，充分凸顯外資避險防禦姿態濃厚。

多空陷入劇烈角力，一方面外資期貨空單仍逾93,000口、且均線蓋頭，反彈空間恐受壓抑；另一方面，日線爆量急拉千點並伴隨正價差擴大，顯示42,000點整數關卡具備實質買盤承接。在多空訊號高度分歧且波動率加劇之際，短線走勢更傾向於寬幅箱型震盪築底，後市宜密切觀察低檔支撐有效性與成交量能變化，以動態避險策略因應雙向洗盤風險。

觀察台指期昨日開盤報43,450點，早盤衝高至43,774點後急轉直下，盤中下探42,050點低點，隨後午盤浮現強勁低接買盤急拉，終場收在43,204點，留下長下影線。

盤面族群結構上，資金昨明顯轉向防禦型傳產族群避風，電子權值板塊普遍承壓，資訊服務重挫3.9%，半導體與電子類股分別下挫1%，電器電纜及金融族群同步走疲，壓抑加權指數收在42,948點。技術面觀察，台指期自50,194點高檔回落後，短中期均線呈現空頭排列，上方受制於5日均線的反壓，但千點長下影線顯示低檔支撐力道尚存。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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