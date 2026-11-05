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宏碩系統接單到明年Q3

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

宏碩系統（6895）總經理陳漢穎昨（4）日表示，因應AI液冷散熱已成為紅海市場，公司轉向攻高階異材質焊接蒸發器市場，並已在整合鑽石片微通道冷板模組獲致成果，整體訂單能見度已達明年第3季。

宏碩系統日前公布前三季毛利率8.34%，年減26.13個百分點；稅後淨損3,379.9萬元，較去年期由盈轉虧，每股淨損0.99元。他說，隨著今年第2季一次性提列7,000萬庫存導致虧損因素消失，宏碩系統第3季已轉為獲利，拚2026年全年財報轉正。

宏碩系統主要產品為高功率真空微波管與半導體設備零件，是目前國內唯一高功率真空微波管製造商，該公司近年在半導體與AI液冷散熱領域有明確的產品布局與發展方向，主要運用4H核心技術及異材質真空氣密焊接技術。

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