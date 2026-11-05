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群電衝低軌衛星 總座曾國華：通訊電源新品拉貨又急又猛

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
群電總經理曾國華。聯合報系資料照
群電總經理曾國華。聯合報系資料照

電源大廠群電（6412）總經理曾國華昨（4）日於法說會表示，用於低軌衛星的通訊電源新品開始出貨，客戶訂單較預期翻倍，拉貨又急又猛，目前泰國廠正積極備料加線，拉高產能，預期通訊電源一路看旺到明年首季。

據悉，群電的通訊電源主要供貨全球低軌衛星龍頭SpaceX，搶食當紅的低軌衛星商機，主要供貨家戶式地面接收設備、車用小型充電及船舶等移動型電源。惟群電向來不評論單一客戶。

法人估，群電本季通訊電源營收占比有望由8%拉高至雙位數。因應通訊衛星客戶追單，明年群電資本支出將擴大到10億元至15億元，主要聚焦泰國廠伺服器及衛星電源擴產需求。

受記憶體缺貨大漲價、客戶拉貨遞延影響，群電第3季稅後純益1.44億元，季減82%，年減80%，每股純益0.36元；前三季稅後純益13.63億元，年減15.5%，每股純益3.4元。

曾國華坦言，今年整體筆電市場需求下滑兩成，明年可能仍有一成跌幅，但伺服器、低軌衛星電源拉貨積極，尤其低軌衛星家戶式新品9月開始出貨，客戶訂單較預期倍增，目前泰國廠緊急調料加線，提高產能，預期明年低軌衛星產能將較今年成長一倍，以支應客戶訂單。

伺服器電源方面，曾國華表示，來自資料中心、企業伺服器等AI工作站需求強勁，目前3,200瓦到5,500瓦等高功率電源夯，預期明年群電來自伺服器電源及通訊衛星電源營收有望倍增，兩大應用合計營收占比有望提高至三成，成為營運兩大引擎。

群電 低軌衛星 拉貨

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