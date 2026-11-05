台指期 短線弱勢格局

台股昨（4）日開高後一度上漲逾400點，盤中隨美股期貨走弱急挫、一度跌破42,000點，午盤過後跌幅明顯收斂，半導體與電子類股整體持續承壓，金融股同步收黑，傳產的局部反彈難以抵銷電子與金融的拖累，終場加權指數收在42,948點，下跌358點，失守43K大關。

期貨市場方面，昨日台指期下跌149點、至43,204點，正價差為255.09點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加348口至1,186口，其中外資淨空單增加1,835口至93,647口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,222口至13,494口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商投信選擇權淨部位，目前略以賣買權為主要布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為一萬餘口，買權OI增量持續大於賣權；周選方面，買權OI增量依舊大增，目前選擇權空方表態不變。

群益期貨表示，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權為保守，周選呈現保守，整體籌碼面保守看待；技術面上，台股呈現空方量價結構，目前波動率依舊走升態勢，短線仍以震盪保守看待。

台新期貨認為，台指期昨日開高後一度下探42,050點，午盤後跌幅收斂，終場連續第五個交易日收低。日K線留下長下影線，顯示低檔買盤回溫，但5日線仍下彎，收盤也未能站回前一日低點，接下來先看整數關卡43,000點能否站穩，才有利進一步修復短線弱勢的格局。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，11月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在38,000點，11月第一周周三結算的買權最大OI落在46,000點，賣權最大OI落在42,000點；外資台指期買權淨金額0.19億元、賣權淨金額1.79億元。

整體來看，台股昨日留下將近1,100點的下影線，以及重返兆元的量能，跌停家數只剩四家，漲停家數遠高於下跌，下跌家數也從超過千家減緩，後續留意41,856點這個低點能否守住，以及量能能否持續維持在兆元水準。