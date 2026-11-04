增你強前3季獲利年增2.77倍 每股賺7.55元

電子通路商增你強今天公布第3季財報，累計前3季稅後淨利新台幣17.91億元，較去年同期大幅成長277.7%，每股純益7.55元，遠超越去年全年每股獲利3.15元，創2002年上市以來新高。

增你強第3季歸屬母公司淨利5.47億元，較去年同期大幅成長1.95倍，也比第2季增加約5.7%，單季每股純益2.31元。

增你強說明，今年營收、獲利衝高，主要成長動能來自AI資料中心建置帶動伺服器電源與周邊元件需求，包括記憶體、功率半導體及被動元件等出貨動能暢旺。

增你強表示，2026年已陸續完成現金增資，並發行2檔可轉換公司債，取得長期穩定資金，以支應未來營運需求，財務結構穩健。

展望2027年，增你強指出，AI供應鏈愈來愈複雜、零組件需求也愈多元，通路商的價值更加凸顯，不僅僅是協調貨源，也協助客戶提高產能，提供技術支援幫助客戶導入新元件，提供完整配套方案，對後市持續看好。