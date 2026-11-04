佳世達營收／10月年增13.47% AI業務帶動

凱基證券日前推出全新品牌形象影片，影片上線短短一個月累積突破千萬次觀看，官方Facebook粉絲專頁「凱基證券樂活投資人」之分享互動活動也創下破萬次互動，引發廣大網友熱烈討論與共鳴，活動抽出30名幸運獲獎者亦已全數揭曉。

2026-11-04 00:55