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佳世達營收／10月年增13.47% AI業務帶動
佳世達（2352）4日公布今年10月營收為193.9億元，較上月減少1.85%，較去年同期成長13.47%，相比去年同期成長，主要動能來自於「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」、「AI醫療與健康照護」業務範疇。
佳世達表示，10月營收成長動能來自於「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」、「AI醫療與健康照護」業務範疇，均較去年同期雙位數增長。
累計佳世達2026年1至10月合併營收為1,804億元，較去年同期成長4.39%。
此外，佳世達將於2026年11月9日舉行線上法人說明會，說明第3季營運結果與第4季展望。
另，佳世達集團將參展2026 年12月3日於南港展覽館一館登場的醫療科技展，展示「AI醫療與健康照護」應用成果。
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