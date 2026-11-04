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全家財報／第3季 EPS 2.38 元 前三季 EPS 6.07 元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家（5903）4日公布第3季財報，單季合併營收296.36億元，年增3.68%，稅後純益5.31億元，年增14.9%，每股純益2.38元。受惠便利商店本業穩健成長，加上轉投資事業獲利挹注，帶動整體營運向上，累計前三季稅後純益13.55億元，年增10.1%，每股純益6.07元。

全家表示，便利商店本業既存店日均銷售已連續三季正成長，展店腳步持續推進，截至9月底全台總店數達4,536家。轉投資事業方面，支援超商本業的晉欣食品、長家食品獲利持續成長，上櫃子公司全家國際餐飲旗下三大品牌總店數達77家，營收及獲利均創同期新高，成為集團獲利成長的重要動能。

第3季為便利商店傳統旺季，全家掌握夏季高溫、運動飲控及中秋、中元節慶商機，持續深化商品創新與消費場景布局。其中，鮮食以「一日五食」滿足不同餐期需求，並鎖定健康飲食趨勢，攜手國家運動訓練中心推出運動營養餐食，開發機能水果冰沙「酷繽果」、高蛋白摩卡咖啡及原型食物等新品，擴大健康商品銷售機會。

會員經營方面，全家會員數已突破2,050萬人，持續由會員規模擴張轉向價值經營，攜手台新銀行發行「全家Richart聯名卡」，串聯台新點數與全家Fa點，強化跨場景累點及兌點功能。同時，APP「隨買跨店取」新增節慶型錄商品預購功能，擴大數位消費服務。

展望第4季，全家表示，將掌握連假出遊、氣溫轉涼、電商年度促銷及聖誕跨年等消費商機，搭配新品開發與物流服務擴張，持續推升營運表現。

財報 全家 EPS

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