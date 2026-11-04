研華法說會／訂單需求強勁 樂觀2027年營收高雙位數成長

工業電腦龍頭研華（2395）4日舉行法說會，展望後市，研華預計今年第4季營收有機會續創新高，研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，研華三大市場美國、中國大陸及歐洲目前訂單需求強勁，三大區域接單出貨比 (B/B Ratio)超過1.5、甚至達到2.12，對2027年營運樂觀看待，預期營收將有高雙位數成長。

研華基於美金兌台幣平均匯率31.8的假設，預估今年第4季營收為9.7~9.9億美元，換算新台幣約308.46 ~314.82億元，相較上季微幅下滑，但相比去年同期成長逾七成，毛利率36~38%，營益率18~20%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙解釋，其實公司10月營收已再創新高紀錄，雖然正式第4季財測略低於第3季，但實際營收有機會高於第3季，主要是因研華財測通常比較中性偏保守，其次，則是因本季許多海外分公司有聖誕假期，預期工作天數較少所致。

展望後市，張家豪表示，研華三大市場美國、中國大陸及歐洲今年預計可貢獻超過七成營收，以BB值來看，北美達2.12，歐洲及中國大陸分別提升至1.52及1.50，顯示整體接單動能保持強勁，而台灣、日本、韓國接單狀況也相當好，將陸續顯現在本季及明年度營運。

張家豪對2027年營運樂觀看待，預期既有業務及新事業將持續向上，研華內部預估營收將有高雙位數成長。

從產業別來看，研華既有客戶對AI算力，或邊緣AI需求持續提升，半導體設備自動化、醫療等貢獻看增；而在新事業方面，機器人、新能源、強固型裝置等成長動能強勁。

研華今年第3季營收324.4億元，季增24.2%、年增82.5%；毛利率36.7%，季減1個百分點、年減2.2個百分點，主要受到零組件持續漲價影響；營益率20.9%，季增1.3個百分點、年增5.7個百分點；稅後純益62.18億元，季增37.6%、年增124.8%，單季營收暨獲利再締新猷，每股純益（EPS）為7.15元。

此外，針對毛利率何時回升，陳清熙分析，公司已將部分成本轉嫁給客戶，但因漲價項目多為價格透明的周邊產品，轉嫁幅度不足以維持過往毛利率；預期仍要等待記憶體等關鍵零件價格持穩或回檔，研華毛利率才會逐步回到過往40%水準。