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鮮活果汁營收／10月3.1億元、年增37.5％ 單月、累月創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）4日公告10月營收為3.1億元，較去年同期成長37.5％；累計前十月營收達47.9億元，年增率38％，單月、累月營收創同期新高。

鮮活10月合併營收3.19億元，主要因新茶飲產業相對淡季，致10月出貨動能較上月趨緩，惟公司持續深耕新茶飲原料供應市場，並透過多元產品布局及供應鏈整合能力，穩定掌握客戶需求，帶動整體營運維持成長動能，累計前十月合併營收達47.97億元，仍較去年同期成長38.09％。

根據《2026中國新茶飲產業供應鏈創新發展白皮書》指出，中國大陸新茶飲產業由擴張競爭轉向重視產品差異化、供應鏈整合與獲利效率的存量競爭階段，並朝產品功能化、成分純淨化、品牌價值化及獲利結構系統化等方向發展。

鮮活表示，公司長期深耕新茶飲原料研發與製造，具備果汁、風味飲品等多元產品供應能力，可協助客戶開發差異化飲品，並透過規模化生產與供應鏈整合，滿足市場對產品創新、品質及供貨效率的需求，掌握產業轉型帶來的成長契機，持續站穩新茶飲原料供應商領先群地位。

展望後市，鮮活將持續深耕新茶飲原料供應與整合服務，掌握市場對健康化、差異化及高品質飲品的需求，並透過多元產品開發與產品結構優化，協助客戶因應消費趨勢變化。同時公司持續推進昆山新廠產能擴充，結合自動化生產設備、智慧倉儲及數位管理系統，提升生產效率、供應彈性與快速交貨能力，並積極拓展高附加價值即飲產品布局，深化不同通路與應用場景的市場機會，為中長期營運成長奠定基礎。

營收 供應鏈 茶飲

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