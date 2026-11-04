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矽格營收／10月21億元再創高AI、矽光子雙引擎催動2027年成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC封測大廠矽格（6257）營運火力全開，受惠AI、高速運算及先進封測需求持續升溫，10月合併營收達21億元，月增近1%、年增近22%，再寫單月歷史新高，並連續四個月站穩20億元大關。

展望後市，矽格積極搶攻AI高速互連商機，深化矽光子、光引擎及高速晶片測試布局，在國際客戶新產品陸續導入之下，預期AI相關產品應用比重將突破三成，挹注2027年營運再添成長新動能。

矽格公布最新營收，10月合併營收21億元，月增近1%、年增近22%，續創單月新高；累計今年前十月合併營收194.5億元，年增逾21%，反映AI及高速運算相關需求持續帶動封測業務成長，營運動能維持高檔。

矽格表示，隨著全球AI基礎建設投資持續擴大，資料中心對高速傳輸、低功耗及高頻寬互連的需求日益迫切，半導體產業正加速朝光電整合架構邁進，矽光子及高速光通訊技術已成為AI Connectivity（AI高速互連）的重要發展方向，也為半導體測試產業開啟新一波成長契機。

看準此一趨勢，矽格近年積極調整產品組合，策略性切入AI及光子傳輸封測市場，除持續深化既有高速電子晶片測試能力，更將布局延伸至高速電子晶片（EIC）、光子積體電路（PIC）及光引擎（Optical Engine）等關鍵領域，搶占下一世代AI高速光互連測試商機。

法人分析，AI產業成長動能正由運算晶片逐步擴散至高速傳輸及光電整合領域，封測廠競爭關鍵也從既有測試產能，延伸至高速訊號、光電整合及客製化測試能力，矽格提前卡位EIC、PIC與光引擎測試市場，有助強化高附加價值業務布局，在新產品逐步放量挹注，2027年營運成長值得期待。

矽格 矽光子 營收

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