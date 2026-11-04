英業達營收／10月799.66億元 創歷史同期新高

英業達（2356）4日公布10月營收799.66億元，月減18.9%，年增46.0%，創下歷史同期新高；1-10月累計營收8,222.28億元，較去年同期成長43.1%，同樣改寫歷史同期新高紀錄。公司指出，伺服器業務需求仍維持強勁成長，出貨強勁，抵銷了筆記型電腦出貨量下滑的影響。

英業達表示，10月筆電出貨140萬台，月減22.2%，年減12.5%，如先前預估，第4季筆電出貨量持續下滑。不過目前伺服器業務需求穩定持續增長，出貨表現強勁，能填補筆記型電腦出貨量下滑的缺口。公司預期第4季伺服器出貨將維持季增，成為全年營運高峰。同時，穿戴裝置也進入旺季，但同樣面臨記憶體缺料問題，能否如往年表現仍是未知數。

英業達下周即將參加凱基所舉辦的法說會，公司表示，公布財報後，將會一併揭露後續展望，以及針對2027年市況的看法。