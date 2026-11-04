高興昌處分藥華藥股票 獲利6,139萬元、挹注業外收益

高興昌（2008）4日公告，處分上市生技公司藥華藥（6446）股票35.3萬股，平均每股成交價格930.02元，交易總金額3.28億元，處分利益約6,139萬元，將為公司業外收益帶來正面挹注。

根據高興昌公告，此次處分藥華藥股票的交易期間，自2025年11月5日至2026年11月4日。以交易金額與處分利益推算，這批股票原始帳面成本及相關差額約2.67億元，平均每股約756元，與出售均價930.02元相比，具有相當可觀的投資收益。

高興昌表示，此次處分股票主要目的為調整投資組合，交易對象與公司並無關係，相關交易經董事長核決。

值得注意的是，這筆交易總金額占高興昌最近期財報總資產比率達42.36%，占歸屬母公司業主權益比率達90.37%，顯示處分規模相對公司財務體質相當顯著。

截至此次交易完成，高興昌仍持有藥華藥20張，帳列金額2,462.8萬元，持股比例僅0.005%，顯示公司已大幅降低對藥華藥的投資部位。

市場人士指出，高興昌近年除鋼管本業外，也積極運用資產及投資布局創造收益，此次處分藥華藥股票獲利逾6,000萬元，將有助提升資金運用彈性。

另一方面，高興昌積極轉型跨足房地產市場，與活躍的國城建設合作，參與多筆不動產土地都更與聯合開發案，多處建案齊發，基地都位在潛力區，吸引購屋者關注，後市展望看俏。