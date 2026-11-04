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矽格10月營收21億元 續創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
矽格副董事長暨總經理葉燦鍊。聯合報系資料照
矽格副董事長暨總經理葉燦鍊。聯合報系資料照

IC 封測業股票上市矽格公司（6257）自結2026年10月合併營業收入為21.0億元，月增近1%，年增近22%，續創單月歷史新高，單月營收連續四個月突破20億元；累計至10月合併營收194.5億元，較去年同期增加逾21%，營運成長動能持續強勁。

矽格表示，公司策略切入AI及光子傳輸封測市場，隨著AI資料中心朝高速傳輸、低功耗及光電整合架構發展，矽光子與高速光通訊已成為AI Connectivity的重要發展方向。矽格積極深化高速電子晶片（EIC）、光子積體電路（PIC）及光引擎（Optical Engine）等相關測試技術布局，並持續推進國際客戶新產品導入及量產準備。隨著相關產品逐步邁向量產，預期AI相關產品應用比重將突破30%，為2027年營運增添新的成長動能。

矽格 營收 封測

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