燁輝財報／鋼鐵事業賺錢 轉投資事業虧損

鍍鋅及烤漆鋼品大廠燁輝（2023）4日公布第3季財報，前3季合併營收494億元，營業利益4.65億元，顯示本業仍維持獲利，但受到業外損失拖累，歸屬母公司稅後純損19.7億元，每股稅後虧損1.08元；市場關注，燁輝雖然鋼鐵事業守住獲利，仍難以擺脫轉投資事業造成的財務壓力。

根據最新財報，燁輝前3季營業毛利47.3億元，毛利率約9.5%；營業利益4.65億元，營業利益率約0.94%。相較之下，稅前淨損卻高達21億元，代表營業利益以外的淨損失約25.6億元，遠超過本業獲利，成為整體財報由盈轉虧的關鍵。

法人表示，燁輝公司治理到位，總經理張振武渾身是勁勇於任事，主要生產鍍鋅、烤漆及相關鋼品，除國內市場外，同時布局海外生產與銷售，並持有燁聯等鋼鐵事業投資。近年國際鋼鐵市場競爭激烈，不銹鋼產業尤其面臨需求疲弱、低價進口及產品價差縮小等壓力，轉投資事業的營運表現也成為市場觀察燁輝獲利的重要指標。

展望後市，燁輝本業能否持續維持獲利，以及燁聯等轉投資事業何時改善營運，將是公司擺脫虧損的重要關鍵。若鋼鐵景氣回升、產品價差改善，有助減輕經營壓力，但在業外損失未獲有效控制前，即使本業持續賺錢，整體獲利仍可能受到侵蝕。

此外，從上半年財報觀察，燁輝當時已有營業利益4.35億元，第3季財報顯示虧損進一步擴大。