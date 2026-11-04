台郡法說會／最壞情況已過、明年營運揚眉吐氣 美國AI投資不踩剎車

台郡（6269）今日召開法說會，台郡董事長鄭明智於法說會開場致詞中明確指出，台郡科技近年來邁向高階製程與價值轉型過程已初見成效，2026 年營運在穩健成長中能持續優化產品組合獲利能力。營運最壞情況已過，明年營運可望揚眉吐氣。至於外界關注美國期中選舉後民主黨大勝恐壓抑AI基礎建設投資，他指出，選後回歸經濟，預期AI投資不會踩剎車。

台郡總經理 David Cheng （鄭揚）在法說會對公司營運策略方向指出，公司持續秉持與客戶建立長期穩健合作關係的經營理念，過去兩年面對市場環境變化及價格競爭壓力，仍積極支持全球性策略客戶需求，深化雙方技術合作基礎下開展新產品。

展望未來，台郡提到，公司將更加重視與客戶合作的長期價值與營運效益，深耕核心客戶，並積極朝高技術門檻、高附加價值及高毛利產品領域發展

台郡2026 年第3季營收 61.4 億 ， 毛利率從前幾季的個位數百分比提升為雙位數水準，第3季營運表現明顯轉佳，台郡第3季每股虧損0.56元已較第2季收斂。

台郡指出，顯示公司持續推動以優化產品組合獲利能力為優先的營運策略已逐步展現成效。隨著產品組合調整及營運效率改善，整體獲利結構將持續優化。