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鉅明財報／單季獲利0.22億元、年增61% 每股純益0.44元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工廠鉅明（8928）4日公布第3季財報，單季獲利0.22億元，年增61%，每股純益0.44元。該公司指出，今年第4季雖無新款式訂單，但依據主力客戶規劃將持續拉貨現有上市產品，預期可達旺季出貨水準。

鉅明進入今年第3季的傳統淡季，單季營收為5.94億元，年減5.9%；但受惠成本管控得宜，毛利率由去年同期的8.4%提升至15.9%，挹注獲利表現。

依據公布數據，第3季稅後純益為0.22億元，年增61%，每股純益0.44元，累計今年前三季稅後純益達0.64億元，年增7.64倍，每股純益1.26元。

展望第4季，鉅明表示，目前主力客戶為維持現有上市產品庫存一定水位，規劃第4季將進一步拉貨，並可達成該公司旺季出貨水準；而由於生產運作完成學習曲線，將有助良率與毛利率同步提升。

同時，鉅明為配合主力客戶長線需求，正推進越南投資案，去年在同奈省工業區購地，分兩階段啟動建廠計畫；歷經完成第一期廠房與生產設備布署，並取得執照申請等，初期聚焦於高爾夫球具所需的螺絲、螺帽等特殊規格配件。

另外，該公司投資於和發產業園區的新廠開始運轉後，配置有高階精密加工產線，看準全球非紅供應鏈合作網絡的興起，內部投入無人機零配件的研發，並有初步成果，目前已取得美國一家無人機生產商的訂單，供其完成組裝後，再銷往烏克蘭，可為營運進一步加持。

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