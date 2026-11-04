精誠財報／前三季營收創同期歷史新高 數位轉型需求持續擴大

精誠資訊（6214）4日公告第3季財報，合併營收為190.17億元，季增23.5%，年增50.7％；合併稅後純益為3.36億元，季減64.8%，年減40.3％；每股盈餘（EPS）1.23元。前三季合併營收為463.85億元，較去年同期成長42.3%，創同期新高；前三季合併稅後純益為20.09億元，較去年同期成長36.7%，前三季EPS 7.38元。

精誠資訊表示，第3季營收成長主要受惠於企業及公部門數位轉型需求持續擴大，帶動 AI 基礎建置、雲端及軟硬體授權採購動能。另一方面，大型客戶的專案陸續完成驗收，加上代理經銷業務持續放量，也進一步挹注營收表現。在海外市場方面，透過子公司SYSTEX Asia 或當地合作夥伴，根據客戶不同需求，提供多元組合的產品、軟體開發與跨國跨境維運服務，持續推進全球 IT 服務版圖，並帶動專業服務型收入的發展。整體而言，本業營運維持穩健成長，惟業外方面受資本市場因素影響，獲益較去年同期略減。

展望未來，精誠將持續聚焦 AI應用、服務型收入及全球 IT 服務三大成長動能。對內，持續培育 AI FDE 專業人才，深化 AI 技術與產業應用場景整合，加速企業 AI 應用落地；對外，積極掌握台商出海商機，除深化東南亞、東北亞市場布局，並於北美及東南亞增設服務據點，提供跨國一站式 IT 整合服務，成為台商出海創局首選的合作夥伴。