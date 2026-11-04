世紀能源財報／前三季EPS 12.18元 創下歷史新高

世紀能源（2072）4日公告，第3季稅後純益5.66億元，年增41.9%，每股稅後純益（EPS）2.95元；累計今年前三季稅後純益22.57億元，年增75.7%，每股稅後純益12.18元，前三季獲利已超越去年全年，創下歷史新高。

世紀能源表示，第3季主要動能來自於水下基礎統包工程（EPC）比重顯著提升，在獲利結構方面，因EPC專案涵蓋範疇較廣且合約總值較高，第3季毛利率降至20.5%，年減12.1個百分點，然規模擴大仍使營業毛利總額提升，第3季營業毛利較去年同期成長16.1%，8.6億元。

世紀能源表示，看好 AI 帶動的龐大電力需求與能源轉型商機，公司將啟動三大成長策略，第一、深耕台灣市場：透過提高自製率、擴充產能及提升水下基礎統包工程（EPC）比重，擴大市占率與營收規模，目標三年內將 EPC 營收占比提升至九成。

第二、拓展海外商機：複製台灣經驗至日本、菲律賓等亞太市場，目標五年內海外營收占比逾 10%。

第三、布局多元能源：公司更名為「世紀能源設備」，憑藉深水重件碼頭與精密焊接優勢，以反應爐外圍設備為起點，切入小型模組化核電（SMR）設備供應鏈與天然氣鋼槽壓力容器，並規劃在自有建物評估設置屋頂型光電發電設備以實踐綠色永續，未來將涵蓋風（風電）、光（光電）、核（核電）、氣（天然氣）四大領域。

世紀能源表示，將以營收達20%以上的複合成長率（CAGR）為未來五年的目標。在維持健康的負債比下，目標長期股東權益報酬率（ROE）達15%以上，並維持60%以上現金股利發放率與「半年配」政策，持續為股東創造長期價值。

在多元能源發展方面，世紀能源將切入核能設備供應鏈列為核心策略，3日與華新麗華、高力熱處理工業及泰豐貿易簽署合作協議，共同成立「華新世紀核能系統股份有限公司」。

展望未來，世紀能源表示，除了朝向多元能源佈局，亦憑藉既有優勢積極把握 AI 浪潮帶來的相關商機，更著重分散產業與客戶集中度以強化營運韌性，減緩單一市場波動影響。此外，公司持續提升營運效率與國際競爭力，看好中長期營運展望。