長聖前十月營收8.9億元、年增15.2% 前三季獲利年增11%、EPS 3.42元

長聖（6712）4日公布10月營收及第3季財報，累計前10月營收8.92億元，年增15.23%；前三季稅後純益3.44億元，年增11.2%，每股純益（EPS）3.42元。隨著細胞治療及CDMO業務持續發展，加上CAR-T新藥推進多癌別臨床試驗，法人看好明年營運可望維持成長動能。

長聖10月合併營收1.12億元，年增0.85%；第3季單季EPS為1.22元，受到股利追溯調整影響，帳面數字不如去年同期表現，公司強調實際獲利仍優於去年同期；累計前三季EPS達3.42元。

長聖強調，公司在持續投入創新細胞治療新藥研發的同時，仍維持穩定獲利表現。隨著既有細胞治療業務穩健發展及新藥臨床試驗持續推進。

長聖表示，公司持續發展細胞治療相關服務、細胞製備及委託開發暨製造服務（CDMO）業務，透過既有營運基礎與細胞製造技術能力，支持自主創新新藥研發，朝營運與研發雙軌發展。

長聖自主研發之異體現貨型CAR-T細胞治療新藥CAR001，目前正進行Phase IIa臨床試驗，研究範圍涵蓋膠質母細胞瘤（GBM）、大腸直腸癌（CRC）、非小細胞肺癌（NSCLC）及乳癌等多種實體腫瘤，並非僅針對單一癌別。CAR001採用健康捐贈者來源的免疫細胞進行製備，具有預先製造與儲存的開發潛力，期望改善傳統自體CAR-T需依個別患者製造的限制。

在Phase I臨床試驗中，CAR001已於GBM患者觀察到完全緩解（CR），並於微衛星穩定型大腸直腸癌（MSS CRC）患者觀察到部分緩解（PR），顯示CAR001在不同實體腫瘤具有值得進一步驗證的初步療效訊號。

長聖表示，CAR001的研發策略並非侷限於GBM，而是依據不同癌別的臨床療效訊號、未被滿足的醫療需求及法規開發可行性，逐步評估後續適應症開發優先順序，期望擴大CAR001未來的臨床應用與國際市場機會。

CAR001先前已取得美國FDA針對惡性膠質瘤（Malignant Glioma）授予之孤兒藥資格（ODD），為相關適應症的後續臨床開發提供法規策略支持。

長聖指出，GBM是目前CAR001優先推進的開發方向之一，主要考量已觀察到的初步臨床療效訊號及高度未被滿足的醫療需求。然而，CAR001仍維持多癌別開發策略，持續累積大腸直腸癌、肺癌及乳癌等不同實體腫瘤的臨床資料，作為未來適應症拓展與國際授權合作的重要依據。

長聖表示，細胞治療新藥開發需要長期資金及技術投入，公司將持續深化細胞製備與CDMO相關業務，並推進CAR001 Phase IIa臨床試驗及後續國際法規布局。

展望未來，長聖將持續以既有營運基礎支持創新研發，並尋求與國際藥廠合作及技術授權機會，期望透過營運成長與新藥開發雙軌並進，提升長期競爭力與企業價值。