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旭電馳科研擬13日登錄興櫃 布局電動車超高速充電
電動車超高速充電營運商旭電馳科研U-POWER今天表示，規劃13日登錄興櫃，深耕超高速充電基礎建設，透過充電網絡、前瞻性基礎設施、一致化充電體驗及國際車廠策略合作等布局，強化充電服務量能。
旭電馳科研下午舉辦興櫃前業績發表會，董事長陳鵬旭指出，U-POWER持續投入充電場域開發、高壓電力基礎設施及高功率充電設備建置，逐步建立全台超高速充電服務網絡，與國際車廠採取多元合作模式。
在資本布局，U-POWER說明，9月完成最新一輪現金增資，募集資金新台幣3.6億元，其中和泰汽車及旗下經銷商參與認購約1/3，從2020年12月成立以來，歷次現金增資累計資金約11.57億元。
U-POWER持續拓展全台超高速充電服務版圖，公司指出，整體網絡布局規模120站、充電車格突破800席，目前已有67%站點採用22.8kV高壓供電。
根據資料，今年前9月台灣電動車新車銷售3萬1923輛，占台灣同期新車掛牌市場比重10.4%，其中特斯拉（Tesla）前3季累計銷售1萬8632輛，已超越2025年全年銷售，10月台灣電動車銷售2598輛，主要受到特斯拉新車到港與交付時程影響，預估到今年底，台灣電動車保有量可增加至17.5萬輛。
旭電馳科研上半年營收1.37億元，較去年同期成長44%，毛利率16%；上半年虧損6031萬元、每股虧0.16元。
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