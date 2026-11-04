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雲品財報／前三季累計EPS 1.23元、年增10.81％ 本季旺季添材火

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雲品（2748）4日召開董事會通過上季財報。第3季合併營收為5.32億元，年增7.84％；但受歐元走弱、外幣評價損失拖累，稅後淨利為0.09億元，年減73.35％，每股盈餘（EPS）0.09元。累計前三季合併營收為18.45億元，年增5.96％；稅後淨利1.30億元，年增11.08％，每股盈餘（EPS）1.23元，受惠委託經營事業拓點與優化旅宿與餐飲產品，營運穩健成長。

雲品表示，第3季適逢餐旅業傳統淡季，又逢農曆7月民俗月，營收仍年增7.84%。單季獲利年減，主要來自業外的匯兌因素，去年同期公司持有較多歐元部位，又遇上歐元強漲，認列可觀的匯兌收益，墊高了比較基期；今年歐元走勢趨於平緩，公司持有的歐元計價部位反而產生評價損失，一來一往拉大獲利落差，但屬於帳面上的業外影響，並非本業經營表現。

本業方面，雲品旗下君品酒店與雲品溫泉酒店住房表現穩定，君品Collection 旗下各據點積極承接婚宴，委託經營事業據點發揮綜效、拉高獲利率，在淡季中維持了本業穩健獲利的表現。

累計前三季獲利成長，也受惠於今年新加入營運的維多麗亞酒店宴會事業、了了礁溪與芳庭路壹號莊園三處據點帶來貢獻，推升稅後淨利表現。接下來在傳統旺季的第4季中，有望持續受惠於連假、尾牙、婚宴與旅宿需求暢旺的市況，公司審慎樂觀看待全年整體的營運成績。

除了君品酒店、雲品溫泉酒店兩大館別外，針對國內旅遊市場中，雲品collection旗下新北烏來「蘇卡利漫活」、宜蘭「了了礁溪」與台東「寶桑町屋」自營運以來，平均房價與住房率雙雙成長，有效推升雲品營業利益率上升。

雲品表示，這些旅宿據點不僅展現差異化特色，也為旅宿經營管理立下良好基礎，將有望持續複製其獲利模式，進一步擴大「雲品Collection」品牌版圖，目前仍有五到六處據點正與業主積極規劃與議約中，有望在2027年陸續簽下新據點。

展望第4季，餐飲業務進入傳統旺季，企業尾牙春酒活動回溫明顯，預算亦顯著提升。雲品今年在大型外燴接單表現亮眼，截至目前已接獲25場尾牙春酒大型外燴，總桌數已超過1萬桌，正持續朝1萬2000桌的目標邁進。客戶不僅多為回頭客訂單，今年更出現每桌單價破2萬元、逼近3萬元的頂級規格。此外，雲品近年已成功開拓高端外燴市場，今年已接單多場每位單價逾萬元的「米其林三星小型外燴」，滿足極致精緻的宴客需求，將持續強勁帶動餐飲營收增溫。

除了大型外燴，雲品旗下常態性宴會廳的尾牙訂單同樣熱絡。君品酒店、頤品大飯店新莊、頤璽與君品Collection全台館外據點，目前接單桌數已達去年的八成。其中茹曦酒店、維多麗亞酒店、皇家薇庭、蘭克斯特等市區型宴會廳，接單速度與桌數都已超過去年，今年12月與明年1月的周五、六、日等熱門檔期已全數售罄。

在婚宴市場方面，集團跨館別的「幸福ALL IN」頂級婚宴專案開賣首月即強勢接單128場，目前喜宴訂單最遠已接至2028年12月。這不僅有效推升各館宴會廳的使用率，也為中長期宴會營收打下穩固基礎。

雲品 EPS 財報

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