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研華法說會／第4季營收預估年增逾七成
工業電腦龍頭研華（2395）4日舉行法說會，展望後市，研華預估，營收為9.7~9.9億美元，換算新台幣約308.46 ~314.82億元，以此推算，相較上季微幅下滑，但相比去年同期成長逾七成。
展望第4季，研華預估，營收為9.7~9.9億美元，換算新台幣約308.46 ~314.82億元，相較上季微幅下滑，但相比去年同期成長成長逾七成，毛利率36~38%，營益率18~20%。
研華受惠於邊緣AI市場發展，以及半導體設備、智慧醫療等應用領域需求強勁，帶動今年第3季營收來到324.4億元，季增24.2%、年增82.5%；毛利率36.7%，季減1個百分點、年減2.2個百分點；營益率20.9%，季增1.3個百分點、年增5.7個百分點；稅後純益62.18億元，季增37.6%、年增124.8%，單季營收暨獲利再締新猷，每股純益（EPS）為7.15元。
研華今年第3季接單出貨比 (B/B Ratio)為1.64，接單與出貨金額持續季增，三大區域皆較上季成長，其中北美達2.12，歐洲及中國分別提升至1.52及1.50，顯示整體接單動能保持強勁。
研華累計今年前三季營收為789.52億元，年增49%；毛利率37.6%，年減2.2個百分點；營益率19.8%，年增3.3個百分點；稅後純益140.7億元，年增88%；每股純益為16.21元，超越2025全年表現。
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