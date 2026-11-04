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安碁資訊營收／10月年增8.5% 策略投資雲智維科技

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

資安服務廠商安碁資訊（6690）自結今年10月合併營收2.1億元，年增8.5%，累計前十月營收共計21.7億元，年增12.4%。

日前董事會通過對雲智維科技股份有限公司的策略投資案，4日宣布並已取得該公司一席董事與監事。未來，雙方將整合 SOC 維運監控與資安防護技術，結合 AI 應用，提供涵蓋資安監控代管、預先阻斷資安風險及障礙快速排除的一站式服務，共同開發符合中小企業需求的雲端訂閱式資安服務，雙方將進一步拓展中小企業資安服務及 SOC 監控管理維運市場，並結合雲智維科技深耕中南部的銷售通路與服務據點，擴大服務客戶與產業範圍，提升市場銷售與在地支援能力。

安碁資訊總經理吳乙南表示：安碁資訊擁有全台最多的 SOC 企業客戶數，將透過雲智維科技策略投資案，雙方在AI 預警式 SOC 平台進行技術資源整合，擴展中小企業資安監控SOC 服務市場，從大型企業走向中小企業，推動中小企業資安服務普及化，讓企業依自身需求與預算選擇適合的防護服務，透過服務分級或模組化方案，採用自行訂閱資安服務的新模式。

吳乙南強調：安碁資訊以豐富的 SOC 資安監控經驗、威脅分析及事件應變技術為基礎，攜手雲智維科技導入自主研發的「AI 資安保全」解決方案，整合雙方 AI 預警式資安監控中心(SOC) 與網路營運中心 (NOC) 的維運監控能力，打造 7×24 小時全天候監控服務，協助企業及早掌握網路異常行為與潛在資安威脅，加速風險辨識與應變處理，提升整體資安防禦效率，確保企業營運持續穩定運行。

安碁資訊擁有國內政府和金融大型企業，超過300多家SOC資安監控客戶，並維持超過九成的續約率，雲智維科技則深耕中小型網管與資安整合中心，提供建置與管理維運一站式服務，雙方將結合各自優勢，透過創新的服務模式，共同擴展中小企業資安服務市場版圖。

未來，安碁資訊與雲智維科技為深入中小企業資安服務的發展機會，將共同規劃以標準化服務及模組化方案，滿足不同規模企業的資安需求，降低專業資安服務的導入門檻與日常維運管理負擔。雙方透過整合服務，協助企業及早發現潛在風險，依據威脅程度採取適切的防護與應變措施，逐步提升資安防護能力與營運韌性，讓中小企業在有限資源下，也能建立具有持續性的資安防護機制。

營收 安碁 科技

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