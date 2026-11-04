美國退稅挹注 億豐第3季毛利率衝破6成創新高

窗簾大廠億豐今天公布第3季財報，受惠客製窗簾美國退稅、售價提升及關稅調降，億豐第3季毛利率60.83%，年增2.11個百分點，較第2季增加0.88個百分點，首度衝破6成大關，創歷史新高。

億豐第3季營收新台幣84.81億元，年增15.9%，季增7%，並創單季營收新高；歸屬母公司淨利18.7億元，年增9.6%，季增34.5%，每股純益6.38元；累計前3季每股稅後純益達16.75元。

億豐第3季營收、毛利率雙創新高，億豐表示，第3季在北美、歐洲市場營收分別較去年同期成長16.2%和16.4%，形成雙引擎。

其中，億豐在北美客製化窗簾市場占有率提升，並透過美國退稅回饋客戶，進一步鞏固市占；固定尺寸窗簾也受益客戶回補庫存，帶動出貨增加。至於歐洲市場，丹麥、比利時挹注成長動能，也推動億豐營收增速超越市場。

至於毛利率方面，億豐表示，因美國退稅挹注利潤率約2個百分點；不過固定尺寸窗簾因客戶回補庫存出貨增加，這部分毛利率較低，壓抑部分毛利率提升效益。另外，油價再度急漲，也推升燃油附加費等負面因素。

展望後勢，億豐表示，將持續擴大服務布局、強化供應能力，位在日本埼玉縣的自有展間及倉庫轉運點將於11月啟用，深化通路服務；北越客製化窗簾產線也將於12月投產，擴充供應量能。