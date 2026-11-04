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亞光獲利／第3季每股純益3元 為同期新高
光學鏡頭廠亞光（3019）4日公布第3季稅後淨利8.39億元，季增56%，年增61%，為同期新高，每股純益3元。
亞光累計前三季稅後淨利16.7億元，年增8%，每股純益5.98元，累計前三季獲利已達去年全年91%。
展望本季，亞光表示，將繼續加速AR、VR、Metalens及AI應用產品研發，發揮以AI為主軸的多元產品效益；包括運用直接奈米壓印(NIL)Metalens先進技術、稜鏡、準直鏡跨入CPO領域；同時，人形機器人已成為AI大規模落地的重要載體，將全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現G+P優勢，掌握實體AI發展關鍵商機；此外，拓展市場至數據中心，並以AI資料中心液冷散熱技術，克服AI資料中心日益增長的熱管理挑戰。
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