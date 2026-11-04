倚天酷碁財報／第3季獲利年增82% 單季及累計前三季均創同期新高

宏碁集團旗下子公司倚天酷碁-創（2432）董事會通過2026年第3季財報，單季營收創歷史新高，同時單季獲利已超越上半年獲利總和，並創下同期新高，展現營運規模擴大效益逐步顯現。第3季營收為新台幣16.09 億元，年增90%；稅後淨利達新台幣 5,142萬元，年增82%。累計前三季營收達新台幣38.55億元，年增66%；稅後淨利達新台幣1.02億元，年增72%；累計每股盈餘（EPS）為1.65元，累計營收與獲利雙雙創下歷年同期新高。

Amazon Prime Big Deal Days 檔期帶動下，10月營收達5.17億元、年增104%，同步改寫歷年同期新高。除此之外，受惠全球開學返校採購熱潮、核心產品銷售成長，策略投資品牌 Plugable投資綜效發酵，旗下高階擴充基座等產品於北美市場表現亮眼，帶動整體獲利表現提升。

展望第4季，隨著歐美黑色星期五及聖誕節等年終購物旺季接續到來，公司看好跨境電商及品牌產品需持續升溫，挹注營運成長動能。

隨智慧生活周邊在居家、戶外與車載多元場景布局全面到位，倚天酷碁進一步跨足水下通訊全新領域。旗下新品「Li-Fi 水下光通訊手持裝置」榮獲 2026 年日本 Good Design 設計大獎肯定，透過突破性的光通訊技術實現水下即時溝通，未來將跨足休閒潛水及觀光等商業應用，開闢具備高技術門檻的利基藍海新賽道。