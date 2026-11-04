華固財報／前三季稅後純益12.96億、年增122％ EPS 3.86元

華固（2548）4日公告，累計今年前三季稅後純益12.96億元，年增122.68％，每股稅後純益（EPS）3.86元；第3季稅後純益3.52億元，與去年同期持平，每股稅後純益1.05元。

另，華固今日同步公告，董事會決議，因應今年土地開發計畫，公司董事會授權董事長於80億元內，全權處理雙北及新竹地區之土地開發事宜。

華固今年完工個案達三案，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、一個總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。

至於2027年，華固還有台中「華固頂匯」、台中「華固豐匯」及三重「華固慕川」等三大案陸續完工，完工量約205億元，其中「華固慕川」銷售率已接近完銷，而「華固頂匯」第一期也已完銷。

銷售建案上，華固在線銷售個案目前均去化順暢，總銷53億元「華固芙心」、總銷68億元「華固吾雙」均已售逾九成，總銷55億元的新店「華固譽誠」也賣了八成以上。

購地策略上，華固表示，未來買地仍聚焦雙北市、台中，由於公司每年約有三個個案回收資金，會持續審慎尋找優質土地標的，而華固今年以來則陸續斥資11.5億元買新北市新莊區塭仔圳土地，以及30.6億元買下信義計劃區精華土地。