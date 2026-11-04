揚秦財報／前三季 EPS 4.33元 營收與獲利均創歷史新高

揚秦（2755）董事會4日通過第3季財報，單季合併營收為9.25億元，年增17.84%，季增4.83%，創歷史新高，稅後淨利0.67億元，年增1.47%，創歷史次高紀錄，第3季每股純益1.42元。累計前三季合併營收26.32億元，年增18.68%，稅後淨利2.02億元，年增18.81%，均創同期新高。

揚秦總經理林麗玲表示，第3季主要受惠於暑假旺季、父親節、七夕及中秋節等節慶聚餐商機帶動，旗下品牌「麥味登」與「涮金鍋」營運規模持續成長，單季營收再創歷史新高的佳績。「涮金鍋」在9月接連展出三家門市，預計為第4季的火鍋旺季挹注動能。

展望後市，林麗玲表示，麥味登繼上半年掀起市場話題的「蛋白堡」熱賣後，第4季持續進軍健康市場，以「植物性蛋白質」為研發核心，打造「濃豆漿」與「蛋白麵」系列新品，推出後再次獲得關注健康飲食的消費者肯定。Q彈口感的蛋白麵以小麥蛋白、大豆蛋白與米蛋白製成，主打商品「川味腐皮豆漿蛋白麵」的蛋白質含量即高達50.6公克，搶攻「機能性飲食」商機，持續為消費者提供更便利、無負擔的每日營養選擇。

除了營收表現亮麗之外，揚秦於第23屆「國家品牌玉山獎」評選中，旗下品牌「麥味登」兩項明星商品「原塊嫩雞起司滿分堡」及「元氣蛋白系列餐點」，憑藉著優異的產品力、營養價值及市場表現，雙雙獲得「最佳產品獎」的殊榮。林麗玲表示，兩項產品接連獲獎，不僅肯定麥味登以健康餐飲為主軸的研發能力，更展現麥味登讓健康飲食變得更加觸手可及，帶領早午餐進入健康新領域的創新作為。

截至目前，揚秦旗下「麥味登」總店數1059家，「炸雞大獅」海內外店數116家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數11家。