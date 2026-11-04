快訊

F16戰機疑液壓系統故障落地…台中機場3班民航受影響 最長延誤半小時

捷運站緊貼住家陽台！公寓法拍降價仍流標 網看傻：開窗直接進站

川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

聽新聞
0:00 / 0:00

揚秦財報／前三季 EPS 4.33元 營收與獲利均創歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
揚秦第3季營收創單季歷史新高，獲利創歷史次高，旗下「麥味登」與「涮金鍋」持續擴大營運規模。記者嚴雅芳／攝影
揚秦第3季營收創單季歷史新高，獲利創歷史次高，旗下「麥味登」與「涮金鍋」持續擴大營運規模。記者嚴雅芳／攝影

揚秦（2755）董事會4日通過第3季財報，單季合併營收為9.25億元，年增17.84%，季增4.83%，創歷史新高，稅後淨利0.67億元，年增1.47%，創歷史次高紀錄，第3季每股純益1.42元。累計前三季合併營收26.32億元，年增18.68%，稅後淨利2.02億元，年增18.81%，均創同期新高。

揚秦總經理林麗玲表示，第3季主要受惠於暑假旺季、父親節、七夕及中秋節等節慶聚餐商機帶動，旗下品牌「麥味登」與「涮金鍋」營運規模持續成長，單季營收再創歷史新高的佳績。「涮金鍋」在9月接連展出三家門市，預計為第4季的火鍋旺季挹注動能。

展望後市，林麗玲表示，麥味登繼上半年掀起市場話題的「蛋白堡」熱賣後，第4季持續進軍健康市場，以「植物性蛋白質」為研發核心，打造「濃豆漿」與「蛋白麵」系列新品，推出後再次獲得關注健康飲食的消費者肯定。Q彈口感的蛋白麵以小麥蛋白、大豆蛋白與米蛋白製成，主打商品「川味腐皮豆漿蛋白麵」的蛋白質含量即高達50.6公克，搶攻「機能性飲食」商機，持續為消費者提供更便利、無負擔的每日營養選擇。

除了營收表現亮麗之外，揚秦於第23屆「國家品牌玉山獎」評選中，旗下品牌「麥味登」兩項明星商品「原塊嫩雞起司滿分堡」及「元氣蛋白系列餐點」，憑藉著優異的產品力、營養價值及市場表現，雙雙獲得「最佳產品獎」的殊榮。林麗玲表示，兩項產品接連獲獎，不僅肯定麥味登以健康餐飲為主軸的研發能力，更展現麥味登讓健康飲食變得更加觸手可及，帶領早午餐進入健康新領域的創新作為。

截至目前，揚秦旗下「麥味登」總店數1059家，「炸雞大獅」海內外店數116家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數11家。

營收 財報 EPS

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宏碁智新財報／第3季和前三季雙創同期新高

眾福科財報／第3季EPS 1元 近三年單季新高

宏碁資訊財報／2026年第3季獲利1.94億元創同期新高 每股賺4.68元

融程電獲利／第3季14.13億元創新高 EPS達2.63元

相關新聞

揚秦財報／前三季 EPS 4.33元 營收與獲利均創歷史新高

揚秦（2755）董事會4日通過第3季財報，單季合併營收為9.25億元，年增17.84%，季增4.83%，創歷史新高，稅後淨利0.67億元，年增1.47%，創歷史次高紀錄，第3季每股純益1.42元。累計前三季合併營收26.32億元，年增18.68%，稅後淨利2.02億元，年增18.81%，均創同期新高。

群電財報／前三季每股純益3.4元 AI 伺服器及通訊電源需求熱絡

電源大廠群電（6412）4日公布第3季稅後淨利1.44億元，每股純益（EPS）0.36元。累計前三季稅後淨利13.63億元，每股EPS 3.4元。展望本季，公司表示，AI伺服器及通訊電源需求持續熱絡，隨新產品出貨規模擴大，非NB業務成長動能可望進一步提升，優化產品組合及獲利結構。

生技股單季獲利王添黑馬！這檔第3季每股賺15.05元、暴增逾23倍

明基醫（4116）日前公告財報，第3季受惠出售台中廠房利益挹注，稅後純益6.71億元，年增23.41倍，單季每股純益達15.05元，有望挑戰生技股第3季每股獲利王；累計前三季每股純益16.65元，大幅超越去年全年1.75元。

凱基證形象影片 創千萬點閱

凱基證券日前推出全新品牌形象影片，影片上線短短一個月累積突破千萬次觀看，官方Facebook粉絲專頁「凱基證券樂活投資人」之分享互動活動也創下破萬次互動，引發廣大網友熱烈討論與共鳴，活動抽出30名幸運獲獎者亦已全數揭曉。

達發光通訊業務 火爆

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（3）日舉行法說會，公司表示，本季在光通訊、乙太網及藍牙音訊高階應用等產品出貨動能延續帶動下，營收表現將大幅優於往年同期，看好明年光通訊業務有望延續今年數倍成長爆發力。

聯詠 Q3 EPS 9.99元 原相3.68元

IC設計廠聯詠（3034）、原相昨（3）日公布第3季財報，聯詠單季每股純益9.99元，原相為3.68元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。