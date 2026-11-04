群電財報／前三季每股純益3.4元 AI 伺服器及通訊電源需求熱絡

電源大廠群電（6412）4日公布第3季稅後淨利1.44億元，每股純益（EPS）0.36元。累計前三季稅後淨利13.63億元，每股EPS 3.4元。展望本季，公司表示，AI伺服器及通訊電源需求持續熱絡，隨新產品出貨規模擴大，非NB業務成長動能可望進一步提升，優化產品組合及獲利結構。

受PC品牌客戶提前啟動庫存調整影響，拉貨動能較上月衰退，群電10月營收19.23億元。累計今年前十月營收255.64億元，年減12.1%。

公司強調，AI伺服器及通訊電源將成為第4季重要成長動能。其中，AI伺服器電源專案持續推進，隨新產品逐步放量，營收貢獻可望逐步增加；通訊電源則展現強勁成長動能，訂單需求遠超原先產能規劃。除了應用於商用、車載及機載的高效能移動天線電源需求持續擴大外，新世代家用接收器電源亦已於9月順利量產，第4季出貨量可望進一步提升。因應客戶強勁拉貨需求，公司已積極加速備料並提升產能。

公司表示，第3季NB電源受到客戶端記憶體嚴重缺料影響，品牌客戶拉貨動能不如預期。尤其電競筆電方面，受記憶體及GPU等關鍵零組件通膨推升整機成本，品牌促銷空間受到限制，終端市場買氣轉為保守，連帶使公司電競筆電電源出貨動能受到壓抑。

公司進一步表示，第3季非NB電源業務整體表現相對穩健，其中，伺服器電源雖受關鍵零組件缺料以及測試設備短缺影響，部分客戶拉貨時程有所遞延，但市場需求仍維持強勁，隨著新專案持續導入，業務動能穩步提升。通訊電源方面，全系列產品需求熱絡，客戶持續追加訂單，帶動整體出貨需求維持強勁。惟第3季家用接收器電源正值新舊世代產品轉換階段，供應鏈備料及產能配置仍在調整。