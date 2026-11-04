財報及展望佳 法人調高景碩獲利預估值及目標價

景碩（3189）受惠產品報價上揚，第3季毛利率及獲利繳出超標成績單，法人指出，隨漲價效應顯現、稼動率提升、新增產能逐步開出及第4季展望優於預期，調升獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，景碩第3季毛利率33.9%，主因在於漲價約高個位數幅度、產品組合優化，其中，ABF 載板占比季增2個百分點至47%，稼動率90%，BT載板季持平至38%，稼動率80%，法人預期，第4季漲價幅度約前一季相當，帶動營收季增10%以上。

景碩並新增專案資本支出598億元，包括未來買土地、建廠等，2026，2027 資本支出分別調整為200億元、180至200億元，2026至2029年ABF載板月產能擴充進度大致不變，2027年第2季將可逐步開出新產能。

法人表示，ABF營收中，CPU約占15%至20%，以輝達CPU為主，推估市占率 50%以上，加上包括超微CPU皆於2027年進一步放大，成為成長最大應用來源；其次為GPU營收占約10%至15%，以輝達為主，推估市占率15%。