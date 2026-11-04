生技股單季獲利王添黑馬！這檔第3季每股賺15.05元、暴增逾23倍

明基醫（4116）日前公告財報，第3季受惠出售台中廠房利益挹注，稅後純益6.71億元，年增23.41倍，單季每股純益達15.05元，有望挑戰生技股第3季每股獲利王；累計前三季每股純益16.65元，大幅超越去年全年1.75元。

明基醫近期股價自40元附近起漲，連日走高後，本波高點一度來到47元，逼近一年高點，隨後拉回整理。今日以44元開出，早盤一度反彈至44.7元，隨後翻黑。

明基醫表示，公司去年8月公告以11.5億元，將位於台中精密機械園區的廠房及土地出售予環鴻科技，今年第3季完成過戶，當季認列處分利益約6.9億元，扣除相關費用後，對財報損益的稅前淨貢獻約6.2億元。

第3季合併營收12.70億元，年減3.51%，毛利率32.4%，較去年同期微減0.08個百分點；營業利益1,389.6萬元，年減82.98%。公司表示，營業利益下滑主要受到資產處分衍生的相關費用認列影響，致使營業費用增加。

累計前三季合併營收40.24億元，年增3.73%，毛利率32.31%，較去年同期增加0.4個百分點，營業利益1.73億元，年減28.51%；在業外收益挹注下，稅後純益達7.42億元，年增11.47倍。

營運布局方面，明基醫今年以優化現有事業、放大醫療服務及布局智慧醫療為三大方向。醫療設備事業持續深化主要客戶合作，透過醫療代理服務與既有通路，拓展高價值產品及海外市場，並推進自有品牌醫學影像設備與超音波產品布局。

醫用耗材與透析事業則以新品開發、量產及取得許可證為重點，旗下凱圖國際布局血液透析、血漿治療、醫學美容、血液事業、復健醫學及內視鏡醫療等產品線，持續深耕台灣、中國、泰國與印尼市場。

在醫療服務及智慧醫療領域，明基醫規劃整合健康通路、醫院與診所資源，並發展智慧手術室及疼痛管理相關產品，同時推動醫管事業導入AI與數位工具，提升營運效率。