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瑞鼎前三季每股純益為12.46元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

顯示驅動IC廠瑞鼎（3592）公告第3季財報，獲利季減近一成，每股純益4.11元，前三季每股純益為12.46元。

瑞鼎第3季合併營收為65.7億元，季減3.8%，較去年同期增加21%，毛利率為26.4%，稅後淨利3.1億元，季減9.4%，年減9.3%，每股純益為4.11元。

瑞鼎累計前三季合併營收為188.2億元，年增10.1％，毛利率26.8%，稅後淨利9.5億元，年減11.6%，每股純益12.46元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，第3季終端消費市場因記憶體成本大幅上漲，需求趨緩。就各產品線而言，大尺寸顯示驅動IC受IT及電視應用需求轉弱影響，出貨表現較前一季下滑；中小尺寸AMOLED驅動IC方面，受智慧型手機客戶新機備貨告一段落及終端需求趨於審慎影響，相關營收動能放緩，其中以智慧型手機驅動IC拉貨力道減弱較為明顯，惟高階穿戴裝置受惠於客戶滲透率持續提升，需求表現相對穩健；此外，車載及工控驅動IC受惠於客戶端需求仍持續成長，維持穩健成長動能。

展望第4季，基於消費性產品處於需求淡季，加上部分客戶擔憂AI排擠成熟製程產能與成本上升，前三季已前置性提高庫存天數，瑞鼎預期本季整體營運動能將較前季放緩。就各產品線而言，大尺寸顯示驅動IC方面，IT應用受部分客戶庫存調整及終端需求趨緩影響，預期拉貨力道將明顯減弱，電視應用需求下滑較為緩和；中小尺寸AMOLED驅動IC方面，受消費性電子市場需求減弱影響，預期手機與穿戴應用的整體營運動能皆有所趨緩；此外，預期車載及工控驅動IC本季也會受到淡季的些微影響。

瑞鼎 每股純益 營收

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