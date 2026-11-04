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聚陽10月營收月減年增 分析師看好後市營運

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

聚陽（1477）10月營收月減16.4%、年增15.1%，為連續兩個月繳出雙位數年增，符合市場預期，分析師指出，在客戶庫存偏低、明年營運有望持續成長等有利因素中，預估今、明年每股為15.2元、17.1元。

法人機構表示，持續看好聚陽營運後市，主因在於目前客戶庫存偏低，今年第4季出貨量年增低個位數，ASP可望年增5~7%，加上短單比例持續提升，至明年第1季前營收及利潤成長可期，2027年的訂單能見度正向看待；此外，中東戰事尚未結束，預估明年營收展望先看雙位數成長。

由於聚陽客戶庫存水位維持健康，高利潤短單比例提升至15%以上，待不確定性結束後客戶回補庫存拉貨動能可期，預估2026年、2027年稅後EPS分別為15.2元、17.1元，分別年增3.8%、12.6%。

聚陽 營收 分析師

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