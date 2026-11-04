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十萬元拿回來了！永豐銀僅說明新網銀程式異常 永豐金股價續挫近2%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

永豐銀行3日突發大批帳戶遭盜轉存款，用戶在未授權下被轉出新台幣10萬元至台北富邦銀行特定帳戶，共419人遭轉走逾4,000萬元，永豐銀行發聲明指出，內部發現「新網銀交易系統」程式異常，已掌握原因並暫停服務，但未未說明程式異常原因。永豐金（2890）4日股價盤中續跌近2%。

昨日有網友指出，用戶在沒有開APP的情況下，就被用臉部掃描確認的方式轉出10萬元，且都轉到同一個帳戶。金管會調查後公布，共計有419名永豐銀客戶未登入新版網銀App，帳戶卻遭異常轉出427筆、共逾4,000萬元，且全數匯入北富銀同一帳戶中，北富銀也已凍結該帳戶。

永豐銀發聲明指出，內部發現「新網銀交易系統」程式異常，造成部分帳戶不明轉出款項，目前已掌握原因並暫停服務，之後即無相同情事發生。同時款項包含手續費等，已全數返還予客戶。

儘管遭轉出款項已返還，但永豐銀未說明程式異常原因，僅補充提醒客戶需小心詐騙，避免點擊不明連結或下載來路不明的應用程式App，並妥善保管個人資料、帳號、密碼等重要資訊，以確保金融資產安全。

金管會已要求永豐銀釐清系統異常，並先將新版APP下架，引導客戶改用舊版行動銀行，最晚七日內、11月12日前須提交重大偶發事件調查報告。

永豐金昨日下跌3%，今盤中續跌約2%，股價回測季線。

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