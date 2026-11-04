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統一實前三季 EPS 0.42元 推動精緻鋼鐵

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一實（9907）昨（3）日公布第3季財報，第3季稅後純益為1億元，年減82.4%，每股純益（EPS）為0.07元；累計前三季稅後純益6.5億元，年減63.2%，EPS為0.42元。

獲利方面，法人指出，公司受馬口鐵產能規模尚未充分發揮及產線改善工程影響，生產效率與成本結構仍有調整空間。馬口鐵主要原料為熱軋鋼捲，約占整體成本八成，產品獲利對鋼價變動敏感度較高，且易受整體經濟環境及鋼鐵市場景氣影響，由於產品毛利空間相對有限，原料價格波動對獲利表現影響較為顯著。

面對市場環境變化，統一實積極推動「精緻鋼鐵」策略，開發高附加價值產品。其中，二次軋延鋼材（DR）為公司未來布局重點，公司目前正進行台灣生產線改造，未來可打造SR／DR共用產線，提高生產彈性與附加價值，並加速相關設備導入。

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