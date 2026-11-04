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中聯資前三季 EPS 3.21元 衝低碳建材
中聯資（9930）昨（3）日公布第3季財報，單季稅後純益2.61億元，年減8.4%，每股純益（EPS）1.05元；累計前三季稅後純益7.98億元，年減16.6%，EPS 3.21元。
中聯資第3季合併營收35.24億元，年增6.1%、季增4.2%，營業毛利4.68億元，年減4.9%，營業利益3.19億元，年減8.8%；毛利率13.28%，較去年同期14.81%減少1.53個百分點。前三季營收101.93億元，年減2.6%；營業毛利14.17億元，年減12%，營業利益9.72億元，年減19.7%。毛利率13.91%，較去年同期15.39%減少1.48個百分點。
中聯資為中鋼集團循環經濟布局要角，主要將水淬高爐石、轉爐石等鋼鐵副產物加工為高爐水泥與再生材料，供應營建工程及相關產業。法人指出，低碳建材及資源再利用是中長期發展方向，但短期仍須觀察國內營建景氣及工程進度。
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