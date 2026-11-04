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大亞前三季 EPS 2.61元 訂單滿手
大亞（1609）昨（3）日公告財報，累計今年前三季稅後純益20.49億元，年增61.41％，每股純益（EPS）2.61元。若前兩季財報推估，第3季稅後純益2.91億元，年減14.8%，每股純益0.37元。
大亞發言人陳重光表示，本業持續受惠台電強韌電網計畫，營運有所成長，惟單季受到台汽電股票的股價評價的損失，因此造成單季獲利衰退。
大亞近年受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，大亞表示，目前在手訂單約150億元，且台電訂單仍維持強勁態勢，接單情況都相當不錯，維持的強度與前一、兩年差不多。
此外，在AI資料中心建置發展下，推升科技建廠潮，大亞在科技業訂單也強勁成長。大亞表示，國內晶圓龍頭大廠大部分的建廠用線都由大亞提供，亦間接帶動電力設備、電線電纜的需求，每一個新建廠，至少帶動5億至6億元，甚至更多的線纜訂單量。
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