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鼎基前三季 EPS 7.09元 賺贏去年

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

熱可塑性聚氨酯（TPU）高科技膜廠鼎基（6585）昨（3）日公布第3季財報，毛利率、營益率及淨利率同步繳出年增表現，稅後純益1.65億元，年增104.7%，寫下同期新高，每股純益（EPS）2.28元。

今年前三季表現方面，毛利率37.2%，年增4.7個百分點；營益率25%，年增7.4個百分點；淨利率20.7%，年增7.7個百分點；累計前三季稅後純益5.12億元則創歷史次高，年增86.8%，EPS 7.09元，超越去年全年。

鼎基第3季營收8.19億元，年增23.5%；營業毛利年增近七成、達3.02億元；毛利率36.9%，年增10.1個百分點；營業利益更較去年同期成長152%、至2.05億元；營益率25%，年增12.8個百分點。

公司說明，今年第3季在營收規模擴大與高附加價值產品比重提升下，帶動毛利率、營益率較去年同期走揚；其中，主要受惠汽車應用呈現淡季不淡，尤其高階保護膜需求強勁，單季業績年增翻倍、車用內裝產品也呈雙位數成長，加上工業應用恢復出貨動能，支撐整體第3季營運表現。

展望後市，鼎基表示，隨著各產業對高階機能材料的需求增加，以及環保永續趨勢帶動，旗下電子、醫療及汽車三大核心應用接單動能維持穩健。面對原物料成本與供應鏈挑戰，公司已完成成本轉嫁及長期庫存備貨，為後續營運提供支撐，持續強化營運韌性。

鼎基 毛利率 營收

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